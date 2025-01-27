Французькі ультраправі намірились поховати Зелений курс ЄС

Президент французької ультраправої партії "Національне об'єднання" Жордан Барделла надішле лист президенту Європейської народної партії Манфреду Веберу з проханням об'єднати зусилля, щоб покласти край Європейському зеленому курсу.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Euractiv.

Барделла, голова групи "Патріоти за Європу" в Європейському парламенті, "запропонує об'єднати зусилля і разом з ЄНП призупинити Зелений курс", заявив він у своєму щорічному зверненні до преси.

Лист, який буде надіслано "в найближчі кілька годин", також буде адресований співпрезидентам ультраправої групи "Європа суверенних націй" Рене Аусту і Станіславу Тишці та голові правої групи "Європейські консерватори і реформісти" Матеушу Моравецькому.

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Барделла неодноразово заявляв, що хоче, щоб заборона ЄС на продаж нових бензинових і дизельних автомобілів до 2035 року була повністю скасована. Він також заявив, що всі інші "обмеження" Зеленого курсу мають бути "переглянуті".

Зупинка Зеленого курсу "є реакцією на неймовірно привабливі заходи, які Дональд Трамп запроваджує для економіки та компаній (США)", – сказав Барделла.

Європейський зелений курс, колись флагманська європейська програма з охорони довкілля, була поставлена під сумнів торік. Низка європейських законодавців висловили занепокоєння, що вона перешкоджатиме економічному зростанню.

У листопаді 2024 року ЄНП викликала гнів центристських і соціал-демократичних законодавців, ставши на бік ультраправих щодо послаблення правил боротьби з вирубкою лісів.

Депутат Європарламенту від "Національного об’єднання" Фабріс Леггері заявив Euractiv, що "Патріоти за Європу" та "Європейські консерватори і реформісти" повністю підтримують призупинення, і навіть "м'які праві" в ЄНП починають "прокидатися". Він також сказав, що деякі депутати Європарламенту від ЄНП підштовхують своїх ультраправих колег "вирішити це питання".

Лише минулого тижня польський прем'єр-міністр Дональд Туск, чия країна очолює ротаційне головування в Раді ЄС, закликав до "повного і дуже критичного перегляду" всіх законів Зеленого курсу. Він звинуватив європейське екологічне регулювання у високих цінах на енергоносії та втраті конкурентоспроможності на всьому континенті.

З подібними заявами виступили і високопосадовці ЄНП, зокрема прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс та можливий майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.

Нагадаємо, Дональд Трамп серед перших своїх президентських рішень з поверненням до Білого дому наказав вийти з Паризької кліматичної угоди.

Також він оголосив національну надзвичайну ситуацію в енергетиці – вперше в історії США, – що може розблокувати нові повноваження для призупинення дії певних екологічних правил.

У Німеччині вважають, що країна має залишатися на шляху "зеленої" енергетики, попри дії Трампа.