Французские ультраправые нацелились похоронить Зеленый курс ЕС

Президент французской ультраправой партии "Национальное объединение" Жордан Барделла направит письмо президенту Европейской народной партии Манфреду Веберу с просьбой объединить усилия, чтобы положить конец Европейскому зеленому курсу.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Euractiv.

Барделла, председатель группы "Патриоты за Европу" в Европейском парламенте, "предложит объединить усилия и вместе с ЕНП приостановить Зеленый курс", заявил он в своем ежегодном обращении к прессе.

Письмо, которое будет отправлено "в ближайшие несколько часов", также будет адресовано сопрезидентам ультраправой группы "Европа суверенных наций" Рене Аусту и Станиславу Тишке и председателю правой группы "Европейские консерваторы и реформисты" Матеушу Моравецкому.

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Барделла неоднократно заявлял, что хочет, чтобы запрет ЕС на продажу новых бензиновых и дизельных автомобилей к 2035 году был полностью отменен. Он также заявил, что все другие "ограничения" Зеленого курса должны быть "пересмотрены".

Остановка Зеленого курса "является реакцией на невероятно привлекательные меры, которые Дональд Трамп вводит для экономики и компаний (США)", – сказал Барделла.

Европейский зеленый курс, некогда флагманская европейская программа по охране окружающей среды, была поставлена под сомнение в прошлом году. Ряд европейских законодателей выразили обеспокоенность, что она будет препятствовать экономическому росту.

В ноябре 2024 года ЕНП вызвала гнев центристских и социал-демократических законодателей, став на сторону ультраправых в отношении ослабления правил борьбы с вырубкой лесов.

Депутат Европарламента от "Национального объединения" Фабрис Леггери заявил Euractiv, что "Патриоты за Европу" и "Европейские консерваторы и реформисты" полностью поддерживают приостановку, и даже "мягкие" правые в ЕНП начинают "просыпаться". Он также сказал, что некоторые депутаты Европарламента от ЕНП подталкивают своих ультраправых коллег "решить этот вопрос".

Только на прошлой неделе польский премьер-министр Дональд Туск, чья страна возглавляет ротационное председательство в Совете ЕС, призвал к "полному и очень критическому пересмотру" всех законов Зеленого курса. Он обвинил европейское экологическое регулирование в высоких ценах на энергоносители и потере конкурентоспособности на всем континенте.

С подобными заявлениями выступили и высокопоставленные чиновники ЕНП, в частности премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис и возможный будущий канцлер Германии Фридрих Мерц.

Напомним, Дональд Трамп среди первых своих президентских решений с возвращением в Белый дом приказал выйти из Парижского климатического соглашения.

Также он объявил национальную чрезвычайную ситуацию в энергетике – впервые в истории США, – что может разблокировать новые полномочия для приостановления действия определенных экологических правил.

В Германии считают, что страна должна оставаться на пути "зеленой" энергетики, несмотря на действия Трампа.