Винищувачі НАТО п'ять разів злітали для виявлення та супроводу російських літаків

Винищувачі НАТО, які виконують місії повітряного патрулювання в країнах Балтії, впродовж минулого тижня здійснили п'ять вильотів для виявлення і супроводу російських літаків, які порушують правила повітряного руху.

Про це у понеділок, 27 січня, повідомило Міністерство національної оборони Литви, пише мовник LRT, цитує "Європейська правда".

21 січня винищувачі Повітряної поліції НАТО підняли в повітря літак Іл-22 для виявлення літаючої ескадрильї.

Зазначається, що літак здійснював політ у міжнародному повітряному просторі з основної частини Росії над Балтійським морем до Калінінградської області без плану польоту і без увімкненого радіолокаційного ретранслятора, а також не підтримував радіозв'язок з регіональним центром управління польотами (РЦУП).

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Минулого четверга, 23 січня, винищувачі НАТО вилетіли на виявлення російського розвідувального літака Іл-20, який вилетів з калінінградського ексклава на материкову частину Росії.

Він летів без увімкненого радіолокаційного ретранслятора, без плану польоту, проте перебував на радіозв'язку.

24 січня літаки НАТО вилетіли на ідентифікацію транспортного літака Іл-76. Він летів з материкової частини Росії до Калінінграда з увімкненим радіолокаційним транспондером, без плану польоту.

Того ж дня винищувачі вилетіли на виявлення винищувача Су-27, який вилетів з Калінінградського ексклава і повернувся назад. Літак летів без увімкненого радіолокаційного ретранслятора, без плану польоту і без радіозв'язку із РЦУП.

Окрім цього, 26 січня винищувачі повітряної поліції НАТО піднялися в повітря для виявлення транспортного літака Іл-76, який летів з Калінінграда на материк. Останній летів з увімкненим радіолокаційним ретранслятором, без плану польоту і перебував на радіозв'язку з РЦУП.

17 грудня стало відомо, що Нідерланди, Фінляндія та Швеція піднімали у повітря свої винищувачі після фіксації російських стратегічних бомбардувальників Ту-22 у супроводі винищувачів Су-27 над Балтійським морем.

Перед тим повідомляли, що винищувачі НАТО, які патрулюють повітряний простір у країнах Балтії, здійснили сім вильотів для виявлення і супроводу російських літаків, які порушують правила польотів.

Такі порушення в останні місяці мають систематичний характер, зокрема у період з 23 по 29 грудня винищувачі НАТО, які виконують завдання з повітряного патрулювання в країнах Балтії, здійснили два вильоти для виявлення і супроводу літаків РФ.