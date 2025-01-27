Истребители НАТО пять раз взлетали для обнаружения и сопровождения российских самолетов

Истребители НАТО, выполняющие миссии воздушной полиции в странах Балтии, в течение прошлой недели совершили пять вылетов для обнаружения и сопровождения российских самолетов, нарушающих правила воздушного движения.

Об этом в понедельник, 27 января, сообщило Министерство национальной обороны Литвы, пишет вещатель LRT, цитирует "Европейская правда".

21 января истребители Воздушной полиции НАТО подняли в воздух самолет Ил-22 для обнаружения летающей эскадрильи.

Отмечается, что самолет совершал полет в международном воздушном пространстве из основной части России над Балтийским морем в Калининградскую область без плана полета и без включенного радиолокационного ретранслятора, а также не поддерживал радиосвязь с региональным центром управления полетами (РЦУП).

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В прошлый четверг, 23 января, истребители НАТО вылетели на обнаружение российского разведывательного самолета Ил-20, который вылетел из калининградского эксклава на материковую часть России.

Он летел без включенного радиолокационного ретранслятора, без плана полета, однако находился на радиосвязи.

24 января самолеты НАТО вылетели на идентификацию транспортного самолета Ил-76. Он летел с материковой части России в Калининград с включенным радиолокационным транспондером, без плана полета.

В тот же день истребители вылетели на обнаружение истребителя Су-27, который вылетел из Калининградского эксклава и вернулся. Самолет летел без включенного радиолокационного ретранслятора, без плана полета и без радиосвязи с РЦУП.

Кроме этого, 26 января истребители воздушной полиции НАТО поднялись в воздух для обнаружения транспортного самолета Ил-76, который летел из Калининграда на материк. Последний летел с включенным радиолокационным ретранслятором, без плана полета и находился на радиосвязи с РЦУП.

17 декабря стало известно, что Нидерланды, Финляндия и Швеция поднимали в воздух свои истребители после фиксации российских стратегических бомбардировщиков Ту-22 в сопровождении истребителей Су-27 над Балтийским морем.

Перед тем сообщалось, что истребители НАТО, которые патрулируют воздушное пространство в странах Балтии, совершили семь вылетов для выявления и сопровождения российских самолетов, которые нарушают правила полетов.

Такие нарушения в последние месяцы имеют систематический характер, в частности в период с 23 по 29 декабря истребители НАТО, которые выполняют задачи по воздушному патрулированию в странах Балтии, совершили два вылета для выявления и сопровождения самолетов РФ.