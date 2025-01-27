Нідерланди запевнили Румунію в зусиллях з повернення вкрадених артефактів

Міністр закордонних справ Нідерландів Каспар Вельдкамп обговорив зі своїм румунським колегою Емілем Хурезяну крадіжку творів мистецтва з музею Дренте.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє NOS.

Вельдкамп підкреслив, що Нідерланди роблять все можливе, щоб повернути викрадені предмети. Розмова відбулася в Брюсселі, де міністри перебували на засіданні Ради Європейського Союзу.

Новина про крадіжку сильно вразила Румунію. Експонати походили з Національного історичного музею Румунії, який позичив їх для виставки в Ассені. У Румунії договір позики був зустрінутий критикою. Відповідаючи на запитання про це, міністр Вельдкамп заперечив, що між країнами існують розбіжності.

Реклама:

"Ніякого холоду в повітрі немає. Ми говорили про нашу співпрацю, коли йдеться про розшук винних у цій жахливій крадіжці", – сказав Вельдкамп.

"У Нідерландах ми також дуже шоковані цією крадіжкою творів мистецтва. Я також усвідомлюю, наскільки це важливо і як це вписується в румунський контекст. Це дійсно дуже особливі твори мистецтва з дуже особливого періоду", – додав він.

Раніше стало відомо, що група злодіїв за допомогою вибухівки увірвалася до музею Дренте в нідерландському Ассені та викрала чотири стародавні румунські артефакти.

Серед викрадених предметів – золотий шолом Котофанешти, датований приблизно 450 роком до н.е., і три дакійські королівські браслети, датовані 50 роком до н.е.

Директор музею назвав крадіжку "чорним днем" для установи, заявивши, що подібний інцидент трапився вперше за 170 років існування закладу.

Румунський уряд створив комісію для повернення артефактів, які були викрадені минулими вихідними з музею Дренте в Нідерландах, і перевіряє обставини їхнього вивезення за кордон.