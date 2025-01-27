Нидерланды заверили Румынию в усилиях по возвращению украденных артефактов

Министр иностранных дел Нидерландов Каспар Вельдкамп обсудил со своим румынским коллегой Эмилем Хурезяну кражу произведений искусства из музея Дренте.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает NOS.

Вельдкамп подчеркнул, что Нидерланды делают все возможное, чтобы вернуть похищенные предметы. Разговор состоялся в Брюсселе, где министры находились на заседании Совета Европейского Союза.

Новость о краже сильно потрясла Румынию. Экспонаты происходили из Национального исторического музея Румынии, который одолжил их для выставки в Ассене. В Румынии договор займа был встречен критикой. Отвечая на вопрос об этом, министр Вельдкамп отрицал, что между странами существуют разногласия.

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"Никакого холода в воздухе нет. Мы говорили о нашем сотрудничестве, когда речь идет о розыске виновных в этой ужасной краже", – сказал Вельдкамп.

"В Нидерландах мы также очень шокированы этой кражей произведений искусства. Я также осознаю, насколько это важно и как это вписывается в румынский контекст. Это действительно очень особые произведения искусства из очень особого периода", – добавил он.

Ранее стало известно, что группа воров с помощью взрывчатки ворвалась в музей Дренте в нидерландском Ассене и похитила четыре древних румынских артефакта.

Среди похищенных предметов – золотой шлем Котофанешты, датированный примерно 450 годом до н.э., и три дакийских королевских браслета, датированных 50 годом до н.э.

Директор музея назвал кражу "черным днем" для учреждения, заявив, что подобный инцидент случился впервые за 170 лет существования заведения.

Румынское правительство создало комиссию для возвращения артефактов, которые были похищены в минувшие выходные из музея Дренте в Нидерландах, и проверяет обстоятельства их вывоза за границу.