У Греції скоротили низку посад вищих військових офіцерів

Грецький міністр оборони Нікос Дендіас проконтролював значне скорочення вищих офіцерських звань в рамках екстреного перегляду структури Збройних Сил Греції.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Ekathimerini.

В результаті перегляду, який проводився під керівництвом начальника Генерального штабу генерала Дімітріоса Хоупіса, були скорочені посади в усіх видах збройних сил, в тому числі 36 бригадних командирів сухопутних військ, п'ять капітанів ВМС, сім бригадних командирів ВПС, 369 полковників, 191 капітан ВМС і 185 капітанів груп ВПС.

Скорочення покликані вирішити проблему надмірної чисельності особового складу, оскільки раніше кількість деяких звань перевищувала потреби організації більш ніж утричі.

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Оголосивши про початок масштабного оновлення Збройних сил, міністр оборони Греції Нікос Дендіас у листопаді підтвердив плани закриття десятків військових баз по всій країні і переходу до "гнучких підрозділів".

Раніше Нікос Дендіас оголосив про плани реформування грецького військового резерву.