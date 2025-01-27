У Греції скоротили низку посад вищих військових офіцерів
Грецький міністр оборони Нікос Дендіас проконтролював значне скорочення вищих офіцерських звань в рамках екстреного перегляду структури Збройних Сил Греції.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Ekathimerini.
В результаті перегляду, який проводився під керівництвом начальника Генерального штабу генерала Дімітріоса Хоупіса, були скорочені посади в усіх видах збройних сил, в тому числі 36 бригадних командирів сухопутних військ, п'ять капітанів ВМС, сім бригадних командирів ВПС, 369 полковників, 191 капітан ВМС і 185 капітанів груп ВПС.
Скорочення покликані вирішити проблему надмірної чисельності особового складу, оскільки раніше кількість деяких звань перевищувала потреби організації більш ніж утричі.
Оголосивши про початок масштабного оновлення Збройних сил, міністр оборони Греції Нікос Дендіас у листопаді підтвердив плани закриття десятків військових баз по всій країні і переходу до "гнучких підрозділів".
Раніше Нікос Дендіас оголосив про плани реформування грецького військового резерву.