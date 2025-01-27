В Греции сократили ряд должностей высших военных офицеров

Греческий министр обороны Никос Дендиас проконтролировал значительное сокращение высших офицерских званий в рамках экстренного пересмотра структуры Вооруженных Сил Греции.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Ekathimerini.

В результате пересмотра, который проводился под руководством начальника Генерального штаба генерала Димитриоса Хоуписа, были сокращены должности во всех видах вооруженных сил, в том числе 36 бригадных командиров сухопутных войск, пять капитанов ВМС, семь бригадных командиров ВВС, 369 полковников, 191 капитан ВМС и 185 капитанов групп ВВС.

Сокращения призваны решить проблему избыточной численности личного состава, поскольку ранее количество некоторых званий превышало потребности организации более чем в три раза.

Реклама:

Объявив о начале масштабного обновления Вооруженных сил, министр обороны Греции Никос Дендиас в ноябре подтвердил планы закрытия десятков военных баз по всей стране и перехода к "гибким подразделениям".

Ранее Никос Дендиас объявил о планах реформирования греческого военного резерва.