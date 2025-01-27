Німецьке місто пивом заманюватиме виборців до голосування поштою

Німецьке місто Дуйсбург пропонує виборцям, які 15 лютого заберуть свої поштові документи для голосування в міському управлінні справами, безкоштовне пиво.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

Пиво буде запропоновано у версії з алкоголем та без нього.

"Іноді потрібно йти незвичними шляхами. Цією кампанією ми хочемо зробити щось для вирішення проблеми низької явки виборців у Дуйсбурзі", – сказав у відповідь на запит видання міський голова і відповідальний за проведення виборів Мартін Муррак.

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Виборці можуть прийти з 10:00 до 14:00, поставити запитання і, за необхідності, забрати свої документи для голосування поштою, повідомили в міській адміністрації.

Однак для того, щоб нарешті насолодитися пивом, місто очікує більше, ніж просто запитання: лише ті, хто проголосує негайно, отримають ваучер, який можна буде обміняти на місці у пивному фургоні місцевої пивоварні.

"Важливо те, що чим більше людей проголосує, тим краще", – продовжує Муррак.

За видачу ваучерів відповідають члени Головного комітету Дуйсбурзького карнавалу.

Це не перша подібна кампанія: місто вже заохочувало голосування безкоштовним пивом на європейських виборах навесні 2024 року. Однак тоді була одна важлива відмінність: Тоді виборці не мали можливості вибирати напій; пропонувалося лише безалкогольне пиво.

Згодом WDR повідомив, що зацікавленість була невеликою – лише кілька громадян прийняли пропозицію. Явка виборців у місті на той час залишалася низькою, хоча 53,6 відсотка все ще перевищували 50,1 відсотка на європейських виборах 2019 року.

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