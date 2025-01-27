Немецкий город пивом будет заманивать избирателей к голосованию по почте

Немецкий город Дуйсбург предлагает избирателям, которые 15 февраля заберут свои почтовые документы для голосования в городском управлении делами, бесплатное пиво.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

Пиво будет предложено в версии с алкоголем и без него.

"Иногда нужно идти необычными путями. Этой кампанией мы хотим сделать что-то для решения проблемы низкой явки избирателей в Дуйсбурге", – сказал в ответ на запрос издания городской голова и ответственный за проведение выборов Мартин Муррак.

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Избиратели могут прийти с 10:00 до 14:00, задать вопросы и, при необходимости, забрать свои документы для голосования по почте, сообщили в городской администрации.

Однако для того, чтобы наконец насладиться пивом, город ожидает больше, чем просто вопрос: только те, кто проголосует немедленно, получат ваучер, который можно будет обменять на месте в пивном фургоне местной пивоварни.

"Важно то, что чем больше людей проголосует, тем лучше", – продолжает Муррак.

За выдачу ваучеров отвечают члены Главного комитета Дуйсбургского карнавала.

Это не первая подобная кампания: город уже поощрял голосование бесплатным пивом на европейских выборах весной 2024 года. Однако тогда было одно важное отличие: Тогда избиратели не имели возможности выбирать напиток; предлагалось только безалкогольное пиво.

Впоследствии WDR сообщил, что заинтересованность была небольшой – лишь несколько граждан приняли предложение. Явка избирателей в городе в то время оставалась низкой, хотя 53,6 процента все еще превышали 50,1 процента на европейских выборах 2019 года.

Как сообщалось, в Германии кандидат в канцлеры от Христианско-демократического союза Фридрих Мерц предлагает расширить дебаты, планируемые с Олафом Шольцом, и позвать на них также кандидатов в канцлеры от "Зеленых" и ультраправой "Альтернативы для Германии".