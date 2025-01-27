Мерц пропонує запросити на свої дебати з Шольцом також лідерів "Зелених" і "АдН"

У Німеччині кандидат у канцлери від Християнсько-демократичного союзу Фрідріх Мерц пропонує розширити дебати, що плануються з Олафом Шольцом, і покликати на них також кандидатів у канцлери від "Зелених" і ультраправої "Альтернативи для Німеччини".

Про це повідомляє Spiegel, пише "Європейська правда".

Мерц запропонував розширити дебати, що плануються між ним і лідером СДПН, чинним канцлером Олафом Шольцом, запросивши туди також кандидата у канцлери від "Зелених" Роберта Габека і кандидатку "АдН" Аліс Вайдель.

"Було б навіть краще, якби ARD і ZDF (телеканали. – Ред.) запросили також Габека і Вайдель. Дискусія за участю усіх чотирьох була б дуже цікавою для виборців… Я б дуже хотів напряму поговорити з Аліс Вайдель на телебаченні. Тоді ще раз стане зрозуміло, що в "АдН" і ХДС немає нічого спільного", – сказав Фрідріх Мерц, додавши, що під час такої дискусії "полетять іскри".

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Вайдель у своїх коментарях ЗМІ фактично погодилась на пропозицію. "Якщо він хоче, щоб "літали іскри", я охоче позмагаюся з ним на телеканалі з великою аудиторією", – відреагувала лідерка ультраправих.

Керівник кампанії Габека також підтвердив, що той пристане на пропозицію. "Це добре, що Фрідріх Мерц хоче чесних дебатів. Тепер питання, чи готовий до цього Олаф Шольц", – прокоментував він.

Олаф Шольц і керівництво телеканалів ще не реагували на пропозицію Мерца. ЗМІ припускають, що у разі зміни формату дебатів туди можуть врешті запросити і "подругу Путіна" Сару Вагенкнехт.

Початково ARD і ZDF планували "розвести" лідерів окремо: 9 лютого мали б дебатувати Шольц і Мерц, 10 лютого – Вайдель і Габек. "Зелені" розкритикували такий підхід, заявивши, що Габеку слід було б запропонувати можливість дебатів з Шольцом і Мерцом.

Нагадаємо, на тлі резонансного нападу з ножем у баварському місті, скоєному іммігрантом з Афганістану, Мерц пообіцяв з першого ж дня на посаді, якщо стане канцлером, заборонити в’їзд нелегальних мігрантів.

Шольц розкритикував Мерца за нібито готовність співпраці з "Альтернативою для Німеччини" для ухвалення ініціатив щодо жорсткішої міграційної політики.