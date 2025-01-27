В Бельгии предпримут последнюю попытку для формирования коалиционного правительства

Лидер фламандской националистической партии N-VA ("Новый фламандский альянс") Барт де Вевер, которому король Бельгии поручил возглавить переговоры о коалиции, объявил о последней попытке сформировать правительство до конца января.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на The Brussels Times.

Переговоры между пятью партиями, которые пытаются сформировать коалицию для управления в Бельгии, в очередной раз потерпели неудачу на прошлой неделе, когда левые из Vooruit ("Вперед") отказались обсуждать изменение индексаций зарплат.

У левых есть и другие претензии к экономическим предложениям, в частности слишком низкий налог на прирост капитала.

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На этом фоне де Вевер предложил сначала обсудить ряд других тематических проблем. Переговоры партий возобновятся в среду, 29 января, причем лидер N-VA не отказывается от крайнего срока до конца месяца.

"Крайний срок есть крайний срок. Король согласился, что предыдущее продление было последним", – подчеркнул политик.

Напомним, с середины июля – после отставки премьера Бельгии Александра Де Кроо – председатель N-VA вел переговоры о формировании пятипартийной коалиции с участием центристской франкоязычной партии Les Engagés, франкоязычного правоцентристского "Реформистского движения" (MR), нидерландскоязычной центристской "Христианско-демократической и фламандской партии" (CD&V) и Vooruit ("Вперед").

Такую коалицию называют "аризонской", что является ссылкой на флаг американского штата Аризона, где сочетаются синий, красный, желтый и оранжевый цвета – это цвета пяти партий-участниц переговоров.

Как единственная левоцентристская партия на переговорах, Vooruit неоднократно возмущалась предложенными мерами в социально-экономической сфере.

В начале ноября партия объявила о выходе из переговоров, выразив возмущение слишком правым уклоном коалиционной программы. Из-за этого переговоры оказались под угрозой срыва, но король Бельгии Филипп все равно решил продолжить их.

Отметим, что Бельгии не привыкать к длительным коалиционным переговорам. В 2010 и 2011 годах на формирование правительства в стране ушел 541 день.