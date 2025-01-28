Прем'єр Франції назвав Маска загрозою для демократії

Прем’єр-міністр Франції Франсуа Байру заявив, що американський мільярдер Ілон Маск, який є близьким соратником президента США Дональда Трампа, представляє загрозу для демократії.

Заяву французького прем’єра наводить Reuters, повідомляє "Європейська правда".

Байру висловився про Маска після того, як минулого тижня попередив, що Франція і Європа загалом повинні протистояти Трампу і його політиці, інакше вони ризикують стати "розчавленими".

"Ілон Маск створює загрозу демократіям", – сказав Байру в інтерв'ю місцевому телебаченню.

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Він також наголосив, що "гроші не повинні давати право керувати совістю".

Нещодавно Маск запропонував переіменувати Ла-Манш, який у Британії називають Англійським каналом, на канал Джорджа Вашингтона.

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