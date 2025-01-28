Премьер Франции назвал Маска угрозой для демократии

Премьер-министр Франции Франсуа Байру заявил, что американский миллиардер Илон Маск, который является близким соратником президента США Дональда Трампа, представляет угрозу для демократии.

Заявление французского премьера приводит Reuters, сообщает "Европейская правда".

Байру высказался о Маске после того, как на прошлой неделе предупредил, что Франция и Европа в целом должны противостоять Трампу и его политике, иначе они рискуют стать "раздавленными".

"Илон Маск создает угрозу демократиям", – сказал Байру в интервью местному телевидению.

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Он также подчеркнул, что "деньги не должны давать право управлять совестью".

Недавно Маск предложил переименовать Ла-Манш, который в Британии называют Английским каналом, на канал Джорджа Вашингтона.

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