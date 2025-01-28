Прем'єр Литви може звернутись до спецслужб щодо посадовця з плейлистом, що прославляє СРСР

Прем’єр-міністр Литви Гінтаутас Палуцкас не виключив можливості звернення до Департаменту держбезпеки (ДДБ) щодо заступника міністра фінансів Валентина Гаврилова, у якого знайшли профіль "Вконтакте" з плейлистом з піснями, що прославляють СРСР.

Заяву литовського прем’єра наводить Delfi, повідомляє "Європейська правда".

Палуцкас зазначив, що не сумнівається в лояльності Гаврилова. Проте прем'єр не відкидає можливості звернення до ДДБ, щоб розвіяти сумніви, що випливають із наявної про посадовця інформації.

"Я не бачив ні його профілю, ні його плейлиста, але бачу, що це питання обросло якимись міркуваннями. Тому я не виключаю можливості звернутися до Департаменту держбезпеки і запросити висновок про те, чи становить людина загрозу національній безпеці, чи ні", – заявив він.

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Перш ніж ухвалити рішення, прем'єр-міністр запевняє, що має намір поговорити не тільки з Гавриловим, а й із міністром фінансів Рімантасом Шаджюсом.

"Я вже майже вирішив звернутися до ДДБ, але думаю, що в цьому питанні важлива і позиція міністра", – сказав очільник уряду Литви.

За його словами, якби з'ясувалося, що Гаврилов не є надійною особою для посади в керівництві Мінфіну, "питання було б вирішено".

Гаврилова вже критикували за святкування радянського Дня перемоги 9 травня. Після громадського резонансу він заявив, що 9 травня дуже важливе для його сім'ї.

Пізніше він змінив свою думку і заявив, що вирішив відзначати закінчення Другої світової війни 8 травня "з поваги до думки всіх громадян Литви".

Однак нещодавно у посадовця знайшли акаунт у російській соціальній мережі "ВКонтакте", який містив плейлист з піснями, що прославляють російську армію і Радянський Союз.