Премьер Литвы может обратиться в спецслужбы в отношении чиновника с плейлистом, прославляющим СССР

Премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас не исключил возможности обращения в Департамент госбезопасности (ДГБ) в отношении заместителя министра финансов Валентина Гаврилова, у которого нашли профиль "Вконтакте" с плейлистом с песнями, прославляющими СССР.

Заявление литовского премьера приводит Delfi, сообщает "Европейская правда".

Палуцкас отметил, что не сомневается в лояльности Гаврилова. Однако премьер не исключает возможности обращения в ДГБ, чтобы развеять сомнения, вытекающие из имеющейся о чиновнике информации.

"Я не видел ни его профиля, ни его плейлиста, но вижу, что этот вопрос оброс какими-то соображениями. Поэтому я не исключаю возможности обратиться в Департамент госбезопасности и запросить заключение о том, представляет ли человек угрозу национальной безопасности или нет", – заявил он.

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Прежде чем принять решение, премьер-министр уверяет, что намерен поговорить не только с Гавриловым, но и с министром финансов Римантасом Шаджюсом.

"Я уже почти решил обратиться к ДГБ, но думаю, что в этом вопросе важна и позиция министра", – сказал глава правительства Литвы.

По его словам, если бы выяснилось, что Гаврилов не является надежным лицом для должности в руководстве Минфина, "вопрос был бы решен".

Гаврилова уже критиковали за празднование советского Дня победы 9 мая. После общественного резонанса он заявил, что 9 мая очень важно для его семьи.

Позже он изменил свое мнение и заявил, что решил отмечать окончание Второй мировой войны 8 мая "из уважения к мнению всех граждан Литвы".

Однако недавно у чиновника нашли аккаунт в российской социальной сети "ВКонтакте", который содержал плейлист с песнями, прославляющими российскую армию и Советский Союз.