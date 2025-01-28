Наводнения на западе Франции угрожают новым районам, уровень воды побил многолетние рекорды

Уже три департамента во французской Бретани оказались под "красным" предупреждением из-за наводнений; уровень воды в местных реках побил многолетние рекорды.

Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

На карте предупреждений о наводнениях в красную зону добавились департаменты Морбиан и Атлантическая Луара. Еще четыре департамента под "оранжевым" предупреждением. Сложная ситуация будет сохраняться ожидаемо до среды.

🔴 L'Ille-et-Vilaine, le Morbihan et la Loire-Atlantique sont en vigilance ROUGE ce mardi en raison des crues majeures de la Seiche et de la Vilaine (médiane & aval). ⚠️ pic.twitter.com/3tEM30Qqor Реклама: January 28, 2025

Метеорологическое агентство Франции сообщает, что кумулятивное количество осадков за январь превысило 170 мм – максимум с 1944 года. "С начала месяца выпало в три раза больше осадков, чем средние показатели этого периода", – отмечают в агентстве.

В департаменте Иль-е-Вилен, который первый пострадал от подтоплений, с выходных эвакуировали уже около 500 человек, сообщает France Bleu.

🔴 #Inondations : une crue historique à Rennes



Le département d'Ille-et-Vilaine est en alerte rouge, des habitants ont dû être évacués. #JT20h pic.twitter.com/DE846Y7vMA – Le20h-France Télévisions (@le20hfrancetele) January 27, 2025

Уровень воды в реке Вилен побил показатели "исторического" наводнения 1995 года, реки Сеш – 1966 года.

В регионе частично перекрыты 42 дороги местного и национального значения.

#crues #inondations 🛣️🚧🔴Des images de la fermeture de la RN24 à hauteur de Mordelles dans les 2 sens. #IlleEtVilaine #Bretagne – 📸Paul Btn pic.twitter.com/VqwpVtTylh – Météo Bretagne (@MeteoBretagne) January 27, 2025

В Ренне, крупнейшем городе пострадавшего района, основные пути сообщения остаются доступными, школы и детсады работают, водопроводная вода осталась доступной.

Наводнение началось в выходные с приходом циклона "Герминия" вслед за предыдущим штормом "Эовин", который нанес немалый ущерб на Британских островах и вызвал обильные осадки также на атлантическом побережье Франции. Почва после того уже была насыщена водой.

Метеорологическая служба Ирландии назвала шторм "Эовин" одним из самых сильных за всю историю наблюдений. В результате непогоды погиб один человек.