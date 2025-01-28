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Команда водолазів армії Латвії вирушила на місце пошкодження кабелю в Балтійському морі

Новини — Вівторок, 28 січня 2025, 09:25 — Ірина Кутєлєва

Команда водолазів Морських сил Національних збройних сил Латвії вирушила на місце пошкодження підводного кабелю в Балтійському морі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Як зазначають у збройних силах, вони продовжують роботу зі з'ясування обставин у зв'язку з пошкодженням оптичного кабелю Вентспілс-Готланд в економічній зоні Швеції.

Латвійські військові отримають підтримку кораблів берегової охорони Швеції.

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Як відомо, шведська прокуратура в неділю 26 січня ввечері оголосила про початок розслідування щодо можливої диверсії після пошкодження підводного оптоволоконного кабелю, що з'єднує Латвію зі шведським островом Готланд.

У центрі уваги розслідування опинився балкер Vezhen, який пройшов повз оптоволоконний кабель о 00:45 за Гринвічем у неділю, 26 січня.

Шведська прокуратура видала ордер на затримання судна в Балтійському морі. У понеділок, 27 січня, представники шведської влади піднялися на борт арештованого судна.

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Латвія
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