Команда водолазов армии Латвии отправилась на место повреждения кабеля в Балтийском море

Команда водолазов Морских сил Национальных вооруженных сил Латвии отправилась на место повреждения подводного кабеля в Балтийском море.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Как отмечают в вооруженных силах, они продолжают работу по выяснению обстоятельств в связи с повреждением оптического кабеля Вентспилс-Готланд в экономической зоне Швеции.

Латвийские военные получат поддержку кораблей береговой охраны Швеции.

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Как известно, шведская прокуратура в воскресенье 26 января вечером объявила о начале расследования в отношении возможной диверсии после повреждения подводного оптоволоконного кабеля, соединяющего Латвию со шведским островом Готланд.

В центре внимания расследования оказался балкер Vezhen, который прошел мимо оптоволоконного кабеля в 00:45 по Гринвичу в воскресенье, 26 января.

Шведская прокуратура выдала ордер на задержание судна в Балтийском море. В понедельник, 27 января, представители шведских властей поднялись на борт арестованного судна.