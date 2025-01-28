У Литві закликають до "балансу" між купівлею зброї у США і європейських виробників

Прагнення Європи переозброїтися, щоб протистояти загрозі з боку Росії, означає, що країнам доведеться купувати зброю у США, а також нарощувати власну збройову промисловість, заявила міністерка оборони Литви Довіле Шакалієне.

Як повідомляє "Європейська правда", про це очільниця литовського оборонного відомства сказала в інтерв’ю Politico.

За її словами, європейським країнам одночасно потрібно підтримувати власну оборонну промисловість, зберігаючи і підживлюючи при цьому трансатлантичні зв'язки, "що означає купівлю американської зброї".

"Тож ми будемо балансувати", – сказала литовська міністерка.

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Шакалієне наголосила, що йдеться не про виробників зброї, а про безпеку Європи і її здатність себе захистити.

"Політичні та національні інтереси будуть частиною рівняння, але головним елементом буде наша безпека. Ті, хто здатний виробляти зброю, яка найкращим чином відповідає нашим потребам, і виробляти її швидше за всіх, є найбажанішими на ринку", – додала вона.

Глава литовського Міноборони також вказала, що "було б наївно думати, що Європа не потребує Сполучених Штатів. Ми потребуємо".

"Але в той же час нам також потрібно, щоб Європа ставала сильнішою", – підкреслила вона.

Литва, за її словами, купує зброю у багатьох різних країн: танки Leopard у Німеччини, самохідні гаубиці Caesar у Франції, передові ракетні системи класу "земля-повітря" у Норвегії і високомобільні артилерійські ракетні системи у США.

Раніше президент Франції Емманюель Макрон заявляв, що мільярди євро, які платники податків витрачають на військові бюджети Європи, не повинні використовуватися для купівлі тільки американської зброї.

А прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс своєю чергою запропонував створити європейський оборонний фонд у розмірі щонайменше 100 млрд євро за зразком Європейського фонду реагування на пандемію (RRF).