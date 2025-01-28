В Литве призывают к "балансу" между покупкой оружия у США и европейских производителей

Стремление Европы перевооружиться, чтобы противостоять угрозе со стороны России, означает, что странам придется покупать оружие у США, а также наращивать собственную оружейную промышленность, заявила министр обороны Литвы Довиле Шакалиене.

Как сообщает "Европейская правда", об этом глава литовского оборонного ведомства сказала в интервью Politico.

По ее словам, европейским странам одновременно нужно поддерживать собственную оборонную промышленность, сохраняя и подпитывая при этом трансатлантические связи, "что означает покупку американского оружия".

"Поэтому мы будем балансировать", – сказала литовский министр.

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Шакалиене подчеркнула, что речь идет не о производителях оружия, а о безопасности Европы и ее способности себя защитить.

"Политические и национальные интересы будут частью уравнения, но главным элементом будет наша безопасность. Те, кто способен производить оружие, которое наилучшим образом отвечает нашим потребностям, и производить его быстрее всех, являются самыми желанными на рынке", – добавила она.

Глава литовского Минобороны также указала, что "было бы наивно думать, что Европа не нуждается в Соединенных Штатах. Мы нуждаемся".

"Но в то же время нам также нужно, чтобы Европа становилась сильнее", – подчеркнула она.

Литва, по ее словам, покупает оружие у многих разных стран: танки Leopard у Германии, самоходные гаубицы Caesar у Франции, передовые ракетные системы класса "земля-воздух" у Норвегии и высокомобильные артиллерийские ракетные системы у США.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявлял, что миллиарды евро, которые налогоплательщики тратят на военные бюджеты Европы, не должны использоваться для покупки только американского оружия.

А премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в свою очередь предложил создать европейский оборонный фонд в размере не менее 100 млрд евро по образцу Европейского фонда реагирования на пандемию (RRF).