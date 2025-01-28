Спецслужбы Литвы обещают дать оценку чиновнику с плейлистом, прославляющим СССР

Глава Департамента государственной безопасности Литвы Дарюс Яунишкис заявил, что факты в отношении заместителя министра финансов Валентина Гаврилова, у которого нашли "советский плейлист", получат оценку, когда чиновники будут решать, рекомендовать ли предоставление ему доступа к секретной информации.

Как сообщает "Европейская правда", заявление главы литовской спецслужбы приводит LRT.

В частности, Яунишкис назвал "скользкими" факты, которые выяснились о Гаврилове.

"Будет дана всесторонняя оценка. Вне всякого сомнения, эти вещи такие, достаточно скользкие, мы дадим им всестороннюю оценку", – сказал он.

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Глава литовского департамента подтвердил, что Гаврилов 22 января обратился в департамент за разрешением на работу с засекреченной информацией.

По его словам, просьбу рассмотрят и рекомендацию о предоставлении разрешения дадут в течение 40 дней.

Прошлое Гаврилова снова подверглось критике после того, как у него обнаружили аккаунт в российской социальной сети "ВКонтакте", где он поделился песнями, прославляющими Советский Союз.

Перед тем чиновника критиковали за празднование советского Дня победы 9 мая. После общественного резонанса он заявил, что 9 мая очень важно для его семьи.

Позже он изменил свое мнение и заявил, что решил отмечать окончание Второй мировой войны 8 мая "из уважения к мнению всех граждан Литвы".