У Литві запевнили: компаніям, які обходять санкції проти РФ, буде соромно і дорого

Литовська розвідка розкриє схеми обходу санкцій проти Росії, а фірми, залучені до них, будуть покарані і їм буде "дуже соромно".

Про це заявив очільник Департаменту державної безпеки Литви Даріус Яунішкіс, цитує LRT, пише "Європейська правда".

Яунішкіс запевнив, що розвідка у будь-якому випадку дізнається про те, які компанії беруть участь у схемах обходу санкцій проти Росії.

"Я просто хотів би дати зрозуміти всім, хто намагається взяти участь у цих схемах, і тим, хто в них задіяний: ми все одно про це дізнаємося, і ці компанії будуть присоромлені і зіткнуться з великими штрафами", – наголосив він.

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Способи обходу санкцій стають все більш витонченими. За його словами, литовські компанії іноді беруть участь в обході санкцій, але він не надав більш детальної інформації через триваючі розслідування.

"Ми бачимо участь у схемах. Є компанії, які навіть не знають, що вони беруть участь у схемах. У нас є випадки, коли бізнесмени звертаються до нас і просять допомогти їм з'ясувати [...], хто є кінцевим бенефіціаром. З цим [обходом санкцій] потрібно боротися. Литва, я б сказав, знаходиться на передовій", – поділився Яунішкіс.

Зокрема 24 січня Вільнюський окружний суд визнав литовця Едвардаса Павілоніса та очолювану ним компанію MT Baltic винними у порушенні міжнародних санкцій через постачання вогнепальної зброї до Росії.

Нагадаємо, США викрили схеми обходу Росією санкцій через Китай і Киргизстан.