В Литве заверили: компаниям, которые обходят санкции против РФ, будет стыдно и дорого

Литовская разведка раскроет схемы обхода санкций против России, а фирмы, вовлеченные в них, будут наказаны и им будет "очень стыдно".

Об этом заявил глава Департамента государственной безопасности Литвы Дариус Яунишкис, цитирует LRT, пишет "Европейская правда".

Яунишкис заверил, что разведка в любом случае узнает о том, какие компании участвуют в схемах обхода санкций против России.

"Я просто хотел бы дать понять всем, кто пытается принять участие в этих схемах, и тем, кто в них задействован: мы все равно об этом узнаем, и эти компании будут пристыжены и столкнутся с большими штрафами", – подчеркнул он.

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Способы обхода санкций становятся все более изощренными. По его словам, литовские компании иногда участвуют в обходе санкций, но он не предоставил более детальной информации из-за продолжающихся расследований.

"Мы видим участие в схемах. Есть компании, которые даже не знают, что они участвуют в схемах. У нас есть случаи, когда бизнесмены обращаются к нам и просят помочь им выяснить [...], кто является конечным бенефициаром. С этим (обходом санкций) нужно бороться. Литва, я бы сказал, находится на передовой", – поделился Яунишкис.

В частности, 24 января Вильнюсский окружной суд признал литовца Эдвардаса Павилониса и возглавляемую им компанию MT Baltic виновными в нарушении международных санкций из-за поставок огнестрельного оружия в Россию.

Напомним, США разоблачили схемы обхода Россией санкций через Китай и Кыргызстан.