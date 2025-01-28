В Украину прибыл глава МИД Испании

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес во вторник, 28 января, прибыл с визитом в Украину.

Об этом испанский министр написал в X (Twitter), сообщает "Европейская правда".

Комментируя свой приезд, Альбарес отметил, что "этот год будет годом мира".

"Справедливого мира, который будет гарантировать суверенитет и свободу украинского народа. Испания поддерживает его в этом", – подчеркнул глава испанского МИД.

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Acabo de llegar a Ucrania. 3 años ya de guerra injusta e injustificable.



Tenemos que conseguir que éste sea el año de la paz. Una paz justa que garantice la soberanía y la libertad de los ucranianos. España les apoya en ello. pic.twitter.com/2lwcQQwD7F – José Manuel Albares (@jmalbares) January 28, 2025

По данным La Razon, Альбарес прибыл во Львов, где встретится со своим украинским коллегой Андреем Сибигой, чтобы передать политическую поддержку и преданность Испании восстановлению страны.

Источники в МИД Испании рассказали, что эта поездка имеет три основных направления: политико-дипломатическая поддержка в условиях войны с Россией, которая длится уже четыре года, оказание гуманитарной помощи, а также защита наследия и культуры.

Именно по этой причине визит проходит во Львове, отмечает издание.

Напомним, в начале января министр обороны Испании Маргарита Роблес сообщила о том, что ее страна вскоре передаст Украине 10 электрогенераторов.

Сам Альбарес ранее говорил, что не считает реалистичными намерения избранного президента США Дональда Трампа "закончить войну за 24 часа", потому что это невозможно, пока Россия не хочет мира.