ЗМІ: У Франції розслідують погрози судді та прокурорам, які ведуть справу Ле Пен

Французька поліція розпочала розслідування погроз розправою судді та двом прокурорам, які беруть участь у судовому процесі над лідеркою ультраправих Марін Ле Пен у справі про корупцію, в результаті якого вона може бути позбавлена можливості брати участь у президентських виборах 2027 року.

Про це повідомили Reuters джерела в поліції та судовій системі, передає "Європейська правда".

За даними соціологічних опитувань, Ле Пен лідирує в боротьбі за перемогу на наступних президентських виборах, які відбудуться у квітні 2027 року. Її, її партію "Національне об'єднання" і близько двох десятків партійних діячів звинувачують у перенаправленні європейських коштів на оплату праці персоналу у Франції. Вони заперечують ці звинувачення.

Луїза Нейтон і Ніколя Барре, прокурори, які ведуть справу, домагаються п'ятирічної заборони обіймати державні посади для Ле Пен, якщо її визнають винною. Заборона не підлягає оскарженню.

Реклама:

Колегія з трьох суддів на чолі з Бенедикт де Пертюї має винести свій вердикт 31 березня.

Поліція розпочала розслідування після того, як Нейтон, Барре і де Пертюї отримали погрози вбивством від людей, які писали в коментарях на ультраправому веб-сайті Riposte Laïque.

Де Пертюї заслуговує на "9-міліметрову кулю в потилицю", написав "Франсуа Девіньє" в коментарях до статті в Riposte Laïque від 6 жовтня. Стаття засуджувала "сталінський процес, створений для того, щоб знищити" "Національне об’єднання", і містила фотографію де Пертюї.

Інший коментатор на ім'я "Джоб" заявив, що де Пертюї повинна бути "усунута якомога швидше".

14 листопада минулого року, на наступний день після того, як Нейтон і Барре вимагали п'ятирічної заборони Ле Пен обіймати політичні посади в разі визнання її винною, їхні робочі електронні листи були опубліковані в коментарях до статті в Riposte Laïque, в якій йшлося про те, що вони "будуть притягнуті до відповідальності перед народом". Стаття містила фотографію Барре.

Один з коментаторів статті, "folavoine", сказав, що їх слід розстріляти на місці.

За словами джерел, погрози розслідує паризька Бригада з боротьби зі злочинами проти особистості (BRDP).

Союзники Ле Пен критикують те, що вони вважають надмірним судовим втручанням, повторюючи реакцію президента США Дональда Трампа і колишнього бразильського лідера Жаїра Болсонару на судові справи проти них. Обидва заявили, що стали жертвами незаконного полювання на відьом.