СМИ: Во Франции расследуют угрозы судье и прокурорам, которые ведут дело Ле Пен

Французская полиция начала расследование угроз расправой судье и двум прокурорам, которые участвуют в судебном процессе над лидером ультраправых Марин Ле Пен по делу о коррупции, в результате которого она может быть лишена возможности участвовать в президентских выборах 2027 года.

Об этом сообщили Reuters источники в полиции и судебной системе, передает "Европейская правда".

По данным социологических опросов, Ле Пен лидирует в борьбе за победу на следующих президентских выборах, которые состоятся в апреле 2027 года. Ее, ее партию "Национальное объединение" и около двух десятков партийных деятелей обвиняют в перенаправлении европейских средств на оплату труда персонала во Франции. Они отрицают эти обвинения.

Луиза Нейтон и Николя Барре, прокуроры, которые ведут дело, добиваются пятилетнего запрета занимать государственные должности для Ле Пен, если ее признают виновной. Запрет не подлежит обжалованию.

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Коллегия из трех судей во главе с Бенедикт де Пертюи должна вынести свой вердикт 31 марта.

Полиция начала расследование после того, как Нейтон, Барре и де Пертюи получили угрозы убийством от людей, которые писали в комментариях на ультраправом веб-сайте Riposte Laïque.

Де Пертюи заслуживает "9-миллиметровую пулю в затылок", написал "Франсуа Девинье" в комментариях к статье в Riposte Laïque от 6 октября. Статья осуждала "сталинский процесс, созданный для того, чтобы уничтожить" "Национальное объединение", и содержала фотографию де Пертюи.

Другой комментатор по имени "Джоб" заявил, что де Пертюи должна быть "устранена как можно скорее".

14 ноября прошлого года, на следующий день после того, как Нейтон и Барре требовали пятилетнего запрета Ле Пен занимать политические должности в случае признания ее виновной, их рабочие электронные письма были опубликованы в комментариях к статье в Riposte Laïque, в которой говорилось, что они "будут привлечены к ответственности перед народом". Статья содержала фотографию Барре.

Один из комментаторов статьи, "folavoine", сказал, что их следует расстрелять на месте.

Союзники Ле Пен критикуют то, что они считают чрезмерным судебным вмешательством, повторяя реакцию президента США Дональда Трампа и бывшего бразильского лидера Жаира Болсонару на судебные дела против них. Оба заявили, что стали жертвами незаконной охоты на ведьм.