Макрон заявив, що "Мону Лізу" перенесуть в окреме приміщення

Відома картина Леонардо да Вінчі "Мона Ліза", яка зберігається в паризькому музеї Лувр, отримає власне приміщення.

Про це заявив під час виступу в Луврі президент Франції Емманюель Макрон, передає "Європейська правда" з посиланням на BFMTV.

Макрон заявив присутнім у Луврі, що "Мона Ліза" буде перенесена і виставлена "у спеціальному місці" неподалік.

За словами французького лідера, нове приміщення буде доступне окремо від решти музею і матиме свій вхідний квиток та умови, які дозволять "інший і більш спокійний спосіб відвідування".

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Він додав, що це "відповідає тому, на що заслуговує "Мона Ліза".

Крім того, Макрон анонсував реставрацію та розширення Лувру, зокрема "новий парадний вхід", аби "відновити баланс у відвідуванні" музею і повернути парижанам доступ до нього.

Нині "Мона Ліза" висить у найбільшому залі Лувру Salle des États, за захисною скляною вітриною, але шедевр Леонардо да Вінчі тут не єдиний. Разом із ним тут експонують роботи венеційських майстрів 16-го століття, а в іншому кінці кімнати висить найбільша картина Лувру, "Весілля в Кані" Паоло Веронезе.

У січні 2024 року "Мона Ліза" стала мішенню двох екологічних протестувальників, які облили портрет супом, закликаючи до "здорової та стійкої їжі". Картина, яка була за куленепробивним склом, не постраждала.

А раніше у картину кинув торт відвідувач на інвалідному візку.