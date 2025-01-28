Макрон заявив, що "Мону Лізу" перенесуть в окреме приміщення
Відома картина Леонардо да Вінчі "Мона Ліза", яка зберігається в паризькому музеї Лувр, отримає власне приміщення.
Про це заявив під час виступу в Луврі президент Франції Емманюель Макрон, передає "Європейська правда" з посиланням на BFMTV.
Макрон заявив присутнім у Луврі, що "Мона Ліза" буде перенесена і виставлена "у спеціальному місці" неподалік.
За словами французького лідера, нове приміщення буде доступне окремо від решти музею і матиме свій вхідний квиток та умови, які дозволять "інший і більш спокійний спосіб відвідування".
Він додав, що це "відповідає тому, на що заслуговує "Мона Ліза".
Крім того, Макрон анонсував реставрацію та розширення Лувру, зокрема "новий парадний вхід", аби "відновити баланс у відвідуванні" музею і повернути парижанам доступ до нього.
Нині "Мона Ліза" висить у найбільшому залі Лувру Salle des États, за захисною скляною вітриною, але шедевр Леонардо да Вінчі тут не єдиний. Разом із ним тут експонують роботи венеційських майстрів 16-го століття, а в іншому кінці кімнати висить найбільша картина Лувру, "Весілля в Кані" Паоло Веронезе.
У січні 2024 року "Мона Ліза" стала мішенню двох екологічних протестувальників, які облили портрет супом, закликаючи до "здорової та стійкої їжі". Картина, яка була за куленепробивним склом, не постраждала.
А раніше у картину кинув торт відвідувач на інвалідному візку.