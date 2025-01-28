Макрон заявил, что "Мону Лизу" перенесут в отдельное помещение

Известная картина Леонардо да Винчи "Мона Лиза", которая хранится в парижском музее Лувр, получит собственное помещение.

Об этом заявил во время выступления в Лувре президент Франции Эмманюэль Макрон, передает "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV.

Макрон заявил присутствующим в Лувре, что "Мона Лиза" будет перенесена и выставлена "в специальном месте" неподалеку.

По словам французского лидера, новое помещение будет доступно отдельно от остальных музея и будет иметь свой входной билет и условия, которые позволят "другой и более спокойный способ посещения".

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Он добавил, что это "соответствует тому, чего заслуживает „Мона Лиза".

Кроме того, Макрон анонсировал реставрацию и расширение Лувра, в частности "новый парадный вход", чтобы "восстановить баланс в посещении" музея и вернуть парижанам доступ к нему.

Сейчас "Мона Лиза" висит в самом большом зале Лувра Salle des États, за защитной стеклянной витриной, но шедевр Леонардо да Винчи здесь не единственный. Вместе с ним здесь экспонируются работы венецианских мастеров 16-го века, а в другом конце комнаты висит самая большая картина Лувра, "Свадьба в Кане" Паоло Веронезе.

В январе 2024 года "Мона Лиза" стала мишенью двух экологических протестующих, которые облили портрет супом, призывая к "здоровой и устойчивой пище". Картина, которая была за пуленепробиваемым стеклом, не пострадала.

А ранее в картину бросил торт посетитель на инвалидной коляске.