У Литві запевнили, що збільшать витрати на оборону не для того, щоб догодити Трампу

Міністерка оборони Литви Довіле Шакалієне заявила, що рішення країни виділяти 5-6% свого ВВП на військові потреби не є кроком на догоду президенту США Дональду Трампу.

Про це вона сказала в інтерв'ю виданню Politico, передає "Європейська правда".

Після вступу на посаду Трамп повторив, що країни НАТО повинні витрачати щонайменше 5% ВВП на оборону.

Рішення Литви "не є спеціально пристосованим" до вимоги Трампа і є "просто щасливим збігом обставин", сказала Шакалієне.

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За оцінками, для досягнення мети витрачати на оборону від 5 до 6 відсотків ВВП у 2026-2030 роках Литві знадобиться додатково 12-13 мільярдів євро. У 2024 році країна витратила на оборону 2,1 мільярда.

Шакалієне наголосила, що Литва не планує скорочувати соціальні витрати, щоб перенаправити кошти на військові потреби.

"Вжиття певних заходів жорсткої економії, щоб скоротити нашу освіту, охорону здоров'я, соціальну сферу, щоб фінансувати оборону, не є стійким рішенням", – сказала міністерка.

За її словами, виділення 6 відсотків ВВП на військові потреби потребуватиме певного фінансування з боку ЄС.

Оновлені цілі НАТО щодо потенціалу вимагають, щоб до 2030 року Литва мала військову дивізію. Зараз в країні дислокується американський батальйон і очікується прибуття німецької бригади.

"Було б наївно думати, що Європі не потрібні Сполучені Штати. Ми потребуємо їх, але в той же час нам потрібно, щоб Європа була сильнішою", – сказала вона про зростаючі оборонні м'язи Європи і страх перед США.

Президент Володимир Зеленський раніше закликав держави Заходу не економити на своїй безпеці, та непрямо підтримав заклик Трампа збільшувати витрати на оборону до 5% ВВП.