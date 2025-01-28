В Литве заверили, что увеличат расходы на оборону не для того, чтобы угодить Трампу

Министр обороны Литвы Довиле Шакалиене заявила, что решение страны выделять 5-6% своего ВВП на военные нужды не является шагом в угоду президенту США Дональду Трампу.

Об этом она сказала в интервью изданию Politico, передает "Европейская правда".

После вступления в должность Трамп повторил, что страны НАТО должны тратить не менее 5% ВВП на оборону.

Решение Литвы "не является специально приспособленным" к требованию Трампа и является "просто счастливым стечением обстоятельств", сказала Шакалиене.

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По оценкам, для достижения цели тратить на оборону от 5 до 6 процентов ВВП в 2026-2030 годах Литве понадобится дополнительно 12-13 миллиардов евро. В 2024 году страна потратила на оборону 2,1 миллиарда.

Шакалиене подчеркнула, что Литва не планирует сокращать социальные расходы, чтобы перенаправить средства на военные нужды.

"Принятие определенных мер жесткой экономии, чтобы сократить наше образование, здравоохранение, социальную сферу, чтобы финансировать оборону, не является устойчивым решением", – сказала министр.

По ее словам, выделение 6 процентов ВВП на военные нужды потребует определенного финансирования со стороны ЕС.

Обновленные цели НАТО по потенциалу требуют, чтобы к 2030 году Литва имела военную дивизию. Сейчас в стране дислоцируется американский батальон и ожидается прибытие немецкой бригады.

"Было бы наивно думать, что Европе не нужны Соединенные Штаты. Мы нуждаемся в них, но в то же время нам нужно, чтобы Европа была сильнее", – сказала она о растущих оборонительных мышцах Европы и страхе перед США.

Президент Владимир Зеленский ранее призвал государства Запада не экономить на своей безопасности, и косвенно поддержал призыв Трампа увеличивать расходы на оборону до 5% ВВП.