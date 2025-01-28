Аналітичний центр соціалістів ЄС оштрафували за підтримку лейбористів у Британії

Наглядовий партійний орган Європейського Союзу оштрафува аналітичний центр, афілійований з Партією європейських соціалістів, за непряму фінансову підтримку лейбористів у Великій Британії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico.

Як встановило Управління з питань політичних партій та європейських політичних фондів ЄС, Фонд європейських ліберальних досліджень (FEPS), повʼязаний з єврогрупою соціалістів, порушив правила щодо витрачання коштів ЄС.

Як порушення кваліфікували покриття FEPS витрат на конференцію та презентацію книги в Лондоні у січні 2023 року, де були присутні члени Лейбористської партії Британії.

Реклама:

Захід був покликаний допомогти лейбористам сформувати політичну програму напередодні виборів до парламенту країни в липні 2024 року.

Партійний наглядовий орган ЄС розцінив це як порушення правил, що забороняють пряме чи опосередковане фінансування національних політичних партій.

У результаті на Фонд європейських ліберальних досліджень вирішили накласти штраф у розмірі 36 тисяч євро – рівно стільки, скільки він витратив на покриття вартості заходу в Лондоні.

Керівниця відділу комунікацій FEPS Айнара Баскуньяна заявила, що у Фонді поважають рішення наглядового органу, але не погоджуються з ним і не виключають оскарження штрафу в Суді ЄС.

"Якщо буде потрібно, ми додатково переглянемо нашу діяльність і практику, щоб усунути ризик невідповідності та уникнути неправильного сприйняття", – додала Баскунья.

Нагадаємо, у самій Британії виборча комісія ще у 2017 році оштрафувала Консервативну партію на 70 тисяч фунтів стерлінгів за порушення у фінансовій звітності за підсумками передвиборної кампанії.