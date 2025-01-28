Аналитический центр социалистов ЕС оштрафовали за поддержку лейбористов в Британии

Надзорный партийный орган Европейского Союза оштрафовал аналитический центр, аффилированный с Партией европейских социалистов, за косвенную финансовую поддержку лейбористов в Великобритании.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico.

Как установило Управление по вопросам политических партий и европейских политических фондов ЕС, Фонд европейских либеральных исследований (FEPS), связанный с еврогруппой социалистов, нарушил правила расходования средств ЕС.

Как нарушение квалифицировали покрытие FEPS расходов на конференцию и презентацию книги в Лондоне в январе 2023 года, где присутствовали члены Лейбористской партии Великобритании.

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Мероприятие было призвано помочь лейбористам сформировать политическую программу накануне выборов в парламент страны в июле 2024 года.

Партийный надзорный орган ЕС расценил это как нарушение правил, запрещающих прямое или косвенное финансирование национальных политических партий.

В результате на Фонд европейских либеральных исследований решили наложить штраф в размере 36 тысяч евро – ровно столько, сколько он потратил на покрытие стоимости мероприятия в Лондоне.

Руководитель отдела коммуникаций FEPS Айнара Баскуньяна заявила, что в Фонде уважают решение надзорного органа, но не согласны с ним и не исключают обжалования штрафа в Суде ЕС.

"Если потребуется, мы дополнительно пересмотрим нашу деятельность и практику, чтобы устранить риск несоответствия и избежать неправильного восприятия", – добавила Баскунья.

Напомним, в самой Британии избирательная комиссия еще в 2017 году оштрафовала Консервативную партию на 70 тысяч фунтов стерлингов за нарушения в финансовой отчетности по итогам предвыборной кампании.