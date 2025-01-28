У Приштині назвали очікування від нового посланника ЄС з питань Сербії та Косова

Віцепремʼєр-міністр частково визнаного Косова Беснік Біслімі очікує "збалансованого підходу" в посередництві між Приштиною та Белградом від новопризначеного спецпредставника ЄС Петера Соренсена.

Про це Біслімі написав у X (Twitter), повідомляє "Європейська правда".

Косовський віцепремʼєр привітав Соренсена з призначенням на посаду спеціального представника ЄС з питань діалогу між Сербією та Косовом.

"Бажаємо йому успішного виконання мандату як фасилітатора зі збалансованим підходом до сторін та переговорів як ключової передумови успішного процесу повної нормалізації відносин", – наголосив Біслімі.

Реклама:

Напередодні, як повідомлялось, Рада ЄС офіційно призначила данського дипломата Петера Соренсена спеціальним представником із питань діалогу між Белградом та Приштиною.

Соренсен приступить до виконання своїх обов'язків 1 лютого 2025 року, а його початковий мандат становитиме 13 місяців.

Тоді як глава європейської дипломатії є фасилітатором діалогу між Белградом і Приштиною, спецпредставник вважається його "правою рукою" і тим, хто підтримує постійний контакт зі сторонами на рівні переговірників.

Попередником Соренсена на посаді спецпредставника з питань діалогу між Сербією та Косовом є Мирослав Лайчак, чий мандат спливає в січні.

Колишній міністр закордонних справ Словаччини займався процесом нормалізації відносин між Сербією і Косовом з 2020-го, а нещодавно його мандат продовжили для збереження тяглості посади до зміни керівництва ЄС.