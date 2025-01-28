В Приштине назвали ожидания от нового посланника ЕС по вопросам Сербии и Косово

Вице-премьер-министр частично признанного Косово Бесник Бислими ожидает "сбалансированного подхода" в посредничестве между Приштиной и Белградом от нового спецпредставителя ЕС Петера Соренсена.

Об этом Бислими написал в X (Twitter), сообщает "Европейская правда".

Косовский вице-премьер поздравил Соренсена с назначением на должность специального представителя ЕС по вопросам диалога между Сербией и Косово.

"Желаем ему успешного выполнения мандата как фасилитатора со сбалансированным подходом к сторонам и переговорам как ключевой предпосылки успешного процесса полной нормализации отношений", – подчеркнул Бислими.

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Накануне, как сообщалось, Совет ЕС официально назначил датского дипломата Петера Соренсена специальным представителем по вопросам диалога между Белградом и Приштиной.

Соренсен приступит к исполнению своих обязанностей 1 февраля 2025 года, а его начальный мандат составит 13 месяцев.

В то время как глава европейской дипломатии является фасилитатором диалога между Белградом и Приштиной, спецпредставитель считается его "правой рукой" и тем, кто поддерживает постоянный контакт со сторонами на уровне переговорщиков.

Предшественником Соренсена на посту спецпредставителя по вопросам диалога между Сербией и Косово является Мирослав Лайчак, чей мандат истекает в январе.

Бывший министр иностранных дел Словакии занимался процессом нормализации отношений между Сербией и Косово с 2020-го, а недавно его мандат продлили для сохранения тяглости должности до смены руководства ЕС.