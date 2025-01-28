Німецькі "Ліві", які поки не проходять до Бундестагу, отримали рекордну пожертву

Ліва партія Німеччини повідомила про пожертву від 66-річного бізнесмена у розмірі 300 тисяч євро, яка стала рекордною для політсили.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

Пожертва надійшла від підприємця з Карлсруе Ніколаоса Фостіропулоса – члена "Лівих" із моменту заснування партії, який бере активну участь у локальній політиці.

"Ліва партія не приймає пожертвувань від корпорацій або великих пожертвувань від невідомих нам осіб", – заявив представник партії.

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Востаннє подібну пожертву партія отримувала таку пожертву в серпні 2024 року – тоді близько 68 000 євро надійшло від німецької неурядової організації Campact.

Як зазначає Spiegel, велика пожертва на користь Лівої партії є одним із низки пожертвувань, які наразі отримують партії.

Зовсім недавно "Альтернатива для Німеччина" отримала загадкову пожертву на загальну суму 999 тисяч євро від Хорста Яна Вінтера – члена наглядової ради тюрингської компанії Böttcher AG.

Тим часом невідомо, чи допоможе пожертва у 300 тисяч євро "Лівим", які набирають менше 5-відсоткового прохідного бар'єру в останніх опитуваннях.

Водночас просідають рейтинги і фаворита дострокових виборів у Бундестаг – консервативного блоку ХДС/ХСС – після заяв його кандидата у канцлери Фрідріха Мерца про готовність співпрацювати з ультраправими.