Немецкие "Левые", которые пока не проходят в Бундестаг, получили рекордное пожертвование

Левая партия Германии сообщила о пожертвовании от 66-летнего бизнесмена в размере 300 тысяч евро, которая стала рекордной для политсилы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

Пожертвование поступило от предпринимателя из Карлсруэ Николаоса Фостиропулоса – члена "Левых" с момента основания партии, который активно участвует в локальной политике.

"Левая партия не принимает пожертвований от корпораций или крупных пожертвований от неизвестных нам лиц", – заявил представитель партии.

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Последний раз подобное пожертвование партия получала такое пожертвование в августе 2024 года – тогда около 68 000 евро поступило от немецкой неправительственной организации Campact.

Как отмечает Spiegel, большое пожертвование в пользу Левой партии является одним из ряда пожертвований, которые сейчас получают партии.

Совсем недавно "Альтернатива для Германии" получила загадочное пожертвование на общую сумму 999 тысяч евро от Хорста Яна Винтера – члена наблюдательного совета тюрингской компании Böttcher AG.

Между тем неизвестно, поможет ли пожертвование в 300 тысяч евро "Левым", которые набирают меньше 5-процентного проходного барьера в последних опросах.

В то же время проседают рейтинги и фаворита досрочных выборов в Бундестаг – консервативного блока ХДС/ХСС – после заявлений его кандидата в канцлеры Фридриха Мерца о готовности сотрудничать с ультраправыми.