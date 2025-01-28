В Швеции произошло пять взрывов за день, премьер говорит о "внутреннем терроризме"

По всей Швеции в течение вторника, 28 января, зафиксировали пять взрывов, в связи с чем был созван совет по борьбе с организованной преступностью.

Об этом передает "Европейская правда" со ссылкой на SVT.

Из пяти зафиксированных во вторник взрывов четыре произошли в южных районах Стокгольма.

В результате инцидентов никто не пострадал, но были повреждены несколько зданий. Правоохранители также задержали двух несовершеннолетних парней возле места одного из взрывов.

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"Преступные группировки демонстрируют полное безразличие к общественности. Это внутренний терроризм, с которым мы должны бороться объединенными усилиями общества", – заявил премьер Швеции Ульф Кристерссон в комментарии SVT.

По его словам, министр юстиции Гуннар Стрёммер созвал заседание Совета по борьбе с организованной преступностью в ответ на волну насилия.

"На повестке дня только один вопрос: как разорвать спираль насилия и как власть может мобилизоваться вместе здесь и сейчас. Мы не остановимся, пока не остановим банды", – добавил шведский премьер.

В последние месяцы в Швеции зафиксировали всплеск насилия, связанного с деятельностью организованных преступных группировок.

Шведская полиция констатирует, что иностранные государства используют социальные сети для вербовки шведских банд и даже детей для насильственных нападений.

На этом фоне консультативная комиссия предлагает правительству Швеции временно ужесточить ответственность за тяжкие преступления с 14-летнего возраста.