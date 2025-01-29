Немецкое правительство планирует разместить вооруженных пограничников на границе Газы и Египта

Правительство Германии планирует возможное размещение немецких пограничников на контрольно-пропускном пункте Рафах между сектором Газа и Египтом.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Die Welt.

Решение немецкого правительства от 2005 года должно быть адаптировано таким образом, чтобы сделать возможным и развертывание вооруженных сил. Решение от 2005 года предусматривало только размещение невооруженных пограничников. Однако в нынешней ситуации это считается слишком опасным.

Развертывание немецких экспертов могло бы произойти в рамках миссии ЕС по поддержке охраны границы в Рафахе, которая должна вернуться в страну вскоре после многолетнего перерыва.

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Миссия была создана в 2005 году для помощи в осуществлении контроля на пограничном переходе. Однако с тех пор, как исламистское движение ХАМАС захватило власть в секторе Газа в 2007 году, на пункте пересечения границы не было ни одного представителя ЕС, поскольку Евросоюз не желал сотрудничать с ХАМАС.

На первом этапе небольшое двузначное количество экспертов ЕС по охране границы и вспомогательного персонала должно быть развернуто для обеспечения безопасности на пункте пересечения границы, в идеале – с начала февраля.

Согласно планам, они будут осуществлять контроль и позволят нескольким сотням раненых палестинцев покинуть сектор Газа. По словам министра иностранных дел Италии Антонио Таяни, сначала будут привлечены пограничники из Италии, Испании и Франции. Из Германии в Рафах могут быть направлены сотрудники федеральной полиции или таможни.

Открытие пограничного перехода Рафах является частью трехэтапного соглашения между ХАМАС и Израилем о прекращении войны в Газе. Пункт пропуска Рафах также предназначен для того, чтобы позволить ввоз значительно большего объема гуманитарной помощи для палестинцев.

Напомним, ЕС еще в мае прошлого года обсуждал возобновление специальной гражданской миссии ЕС на границе сектора Газа и Египта, которая уже работала там почти 20 лет назад.

В частности, восстановить контрольную миссию ЕС на границе между сектором Газы и Египтом предлагала министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.