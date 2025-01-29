Глава МЗС Латвії назвала головний виклик у захисті інфраструктури в Балтійському морі

Міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже заявила, що головний виклик у забезпеченні безпеки інфраструктури в Балтійському морі полягає в тому, щоб виявляти підозрілі судна у тих районах, де постійно рухаються цивільні кораблі.

Про це латвійська міністерка сказала в інтерв’ю TV3, повідомляє "Європейська правда".

Відповідаючи на запитання про поточні міжнародні переговори щодо спостереження за критичною інфраструктурою в Балтійському морі, Браже зазначила, що рішення шукають.

"Основна увага приділяється забезпеченню швидкого реагування, запобігання. Перш за все, щоб зрозуміти, яке судно є підозрілим", – зауважила Браже.

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За її словами, в Балтійському морі дуже жваве судноплавство, тому неможливо поставити патрульний корабель біля кожного транспортного засобу та об'єкта інфраструктури.

"Часом за день у морі буває понад дві тисячі суден. На кожне з них не вистачає військово-морських сил", – розповіла Браже.

Вона додала, що є "велика перемога" у співпраці між розвідувальними службами. Крім того, в НАТО створили спеціальний підрозділ у складі свого військово-морського командування для збору інформації, в тому числі з приватних джерел.

Паралельно країни також вивчають зміни в міжнародному праві з метою розгляду можливих обмежень судноплавства в Балтійському морі.

Коментуючи пошкодження кабелю Латвійського державного центру радіо і телемовлення, глава МЗС зауважила, що латвійські споживачі не відчули наслідків інциденту.

Як відомо, шведська прокуратура в неділю 26 січня ввечері оголосила про початок розслідування щодо можливої диверсії після пошкодження підводного оптоволоконного кабелю, що з'єднує Латвію зі шведським островом Готланд.

У центрі уваги розслідування опинився балкер Vezhen, який пройшов повз оптоволоконний кабель о 00:45 за Гринвічем у неділю, 26 січня.

Шведська прокуратура видала ордер на затримання судна в Балтійському морі. У понеділок, 27 січня, представники шведської влади піднялися на борт арештованого судна.