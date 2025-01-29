Глава МИД Латвии назвала главный вызов в защите инфраструктуры в Балтийском море

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже заявила, что главный вызов в обеспечении безопасности инфраструктуры в Балтийском море заключается в том, чтобы выявлять подозрительные суда в тех районах, где постоянно движутся гражданские корабли.

Об этом латвийский министр сказала в интервью TV3, сообщает "Европейская правда".

Отвечая на вопрос о текущих международных переговорах по наблюдению за критической инфраструктурой в Балтийском море, Браже отметила, что решение ищут.

"Основное внимание уделяется обеспечению быстрого реагирования, предотвращения. Прежде всего, чтобы понять, какое судно является подозрительным", – отметила Браже.

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По ее словам, в Балтийском море очень оживленное судоходство, поэтому невозможно поставить патрульный корабль возле каждого транспортного средства и объекта инфраструктуры.

"Порой за день в море бывает более двух тысяч судов. На каждое из них не хватает военно-морских сил", – рассказала Браже.

Она добавила, что есть "большая победа" в сотрудничестве между разведывательными службами. Кроме того, в НАТО создали специальное подразделение в составе своего военно-морского командования для сбора информации, в том числе из частных источников.

Параллельно страны также изучают изменения в международном праве с целью рассмотрения возможных ограничений судоходства в Балтийском море.

Комментируя повреждение кабеля Латвийского государственного центра радио и телевещания, глава МИД отметила, что латвийские потребители не ощутили последствий инцидента.

Как известно, шведская прокуратура в воскресенье 26 января вечером объявила о начале расследования относительно возможной диверсии после повреждения подводного оптоволоконного кабеля, соединяющего Латвию со шведским островом Готланд.

В центре внимания расследования оказался балкер Vezhen, который прошел мимо оптоволоконного кабеля в 00:45 по Гринвичу в воскресенье, 26 января.

Шведская прокуратура выдала ордер на задержание судна в Балтийском море. В понедельник, 27 января, представители шведских властей поднялись на борт арестованного судна.