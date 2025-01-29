Глава спецслужбы Литвы предлагает более жесткие наказания за шпионаж

Глава Департамента госбезопасности Литвы Дарюс Яунишкис считает, что за шпионаж в пользу другой страны следует ввести более суровые наказания.

Как сообщает "Европейская правда", об этом глава литовской спецслужбы сказал в эфире радио LRT.

По его мнению, действующие законы Литвы слишком мягкие в отношении шпионажа.

Как отметил Яунишкис, например, в России шпионаж наказывается лишением свободы на срок от 15 до 20 лет.

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"У нас эти наказания, безусловно, более мягкие. Когда ситуация в мире и в нашем регионе настолько напряженная, я думаю, что нам следует серьезно задуматься об ужесточении наказания для шпионов", – сказал глава ДГБ.

Сейчас литовский Уголовный кодекс предусматривает, что за шпионаж суд может назначить наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до пятнадцати лет.

Недавно сообщалось, что Швеция готовится внести изменения в конституцию, чтобы иметь возможность отбирать паспорта у людей, которые получили гражданство мошенническим путем, или которые представляют угрозу для государства.

Напомним, в декабре польский суд признал 21-летнего российского хоккеиста Максима С. виновным в шпионаже в рамках операции по разоблачению масштабной шпионской сети России.

Хоккеист был частью шпионской ячейки России в Польше, куда также входили 13 украинцев и двое белорусов. Их всех разоблачили и задержали в течение 2023 года.