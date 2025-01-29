У Британії суд заслухав жінку, звинувачену у викраденні номерів українських солдатів

Британський суд заслухав жінку, яку звинуватили в тому, що вона була єдиним членом болгарського шпигунського угруповання, здатним здійснити змову з метою викрадення мобільних номерів українських солдатів, які проходили навчання в Німеччині.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє The Guardian.

Прокурор Елісон Морган заявила в суді, що лідер змовників назвав 33-річну Катерину Іванову найбільш технічно підкованим членом групи і що вона була необхідна для запланованого стеження в Штутгарті.

"Саме у вас були мізки і здібності", – сказала Морган під час перехресного допиту Іванової, який тривав цілий день на судовому процесі у справі про шпигунство в Центральному кримінальному суді.

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Прокурори стверджують, що Іванова була частиною шпигунського угруповання болгар, які проживають у Британії і були залучені в змову від імені Москви з метою викрадення телефонних номерів українських солдатів, які проходили підготовку на зенітно-ракетних комплексах Patriot в казармах Patch в Штутгарті.

Морган звернула увагу на повідомлення, надіслане Орліном Русевим, лідером шпигунської групи, Яну Марсалеку, російському агенту, який, як вважають, перебуває в Москві, в якому йшлося про те, що він хоче відправити до Штутгарта "прислужника, який буде керувати IMSI" – складним пристроєм, здатним зчитувати тисячі телефонних номерів, розташованих поблизу.

Прокурор заявила, що мова йде про Іванову як про "головну фаворитку", але у відповідь вона заперечила, що вміє керувати пристроєм стеження. Вона сказала, що її не навчали користуватися пристроєм для зняття інформації з мобільних телефонів, і навіть не чула про нього до свого арешту в лютому 2023 року.

Іванова – одна з трьох болгар, які проживають у Великій Британії, звинувачених у шпигунстві на користь Росії в період з серпня 2020 року по лютий 2023 року. Вона заперечує звинувачення. Лідер угруповання Русєв і його друг і заступник Бізер Джамбазов визнали свою провину і будуть засуджені, як тільки завершиться судовий процес над іншими.

Іванова розповіла суду, що перебувала "у стосунках з Джамбазовим", якого знала з 17 років. Хоча це не було фізичним насильством, вона сказала, що "ця людина контролювала мене без мого відома".

Жінка сказала, що її серце було "розбите", коли вона дізналася після їхнього арешту, що Джамбазов вже півтора року перебував у стосунках з іншою обвинуваченою, косметологом Ванею Габеровою.

"Він зрадив мене", – сказала вона суду і стверджувала, що Джамбазов неодноразово давав їй вказівки щодо операцій зі стеження, які в основному виходили від Русева і Марсалека, і справжню мету яких їй ніколи не пояснювали належним чином.

Нагадаємо, торік Королівська прокуратура Великої Британії оголосила звинувачення двом чоловікам у допомозі російській розвідці, зокрема у зв’язку з ймовірним підпалом підприємства, пов'язаного з Україною.