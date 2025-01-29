В Британии суд заслушал женщину, обвиняемую в похищении номеров украинских солдат

Британский суд заслушал женщину, которую обвинили в том, что она была единственным членом болгарской шпионской группировки, способным осуществить заговор с целью похищения мобильных номеров украинских солдат, которые проходили обучение в Германии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает The Guardian.

Прокурор Элисон Морган заявила в суде, что лидер заговорщиков назвал 33-летнюю Екатерину Иванову наиболее технически подкованным членом группы и что она была необходима для запланированной слежки в Штутгарте.

"Именно у вас были мозги и способности", – сказала Морган во время перекрестного допроса Ивановой, который длился целый день на судебном процессе по делу о шпионаже в Центральном уголовном суде.

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Прокуроры утверждают, что Иванова была частью шпионской группировки болгар, проживающих в Британии и были вовлечены в сговор от имени Москвы с целью похищения телефонных номеров украинских солдат, которые проходили подготовку на зенитно-ракетных комплексах Patriot в казармах Patch в Штутгарте.

Морган обратила внимание на сообщение, отправленное Орлином Русевым, лидером шпионской группы, Яну Марсалеку, российскому агенту, который, как полагают, находится в Москве, в котором говорилось, что он хочет отправить в Штутгарт "человека, который будет управлять IMSI", сложным устройством, способным считывать тысячи телефонных номеров, расположенных поблизости.

Прокурор заявила, что речь идет об Ивановой как о "главной фаворитке", но в ответ она отрицала, что умеет управлять устройством слежения. Она сказала, что ее не обучали пользоваться устройством для снятия информации с мобильных телефонов, и даже не слышала о нем до своего ареста в феврале 2023 года.

Иванова – одна из трех болгар, проживающих в Великобритании, обвиняемых в шпионаже в пользу России в период с августа 2020 года по февраль 2023 года. Она отрицает обвинения. Лидер группировки Русев и его друг и заместитель Бизер Джамбазов признали свою вину и будут осуждены, как только завершится судебный процесс над остальными.

Иванова рассказала суду, что состояла "в отношениях с Джамбазовым", которого знала с 17 лет. Хотя это не было физическим насилием, она сказала, что "этот человек контролировал меня без моего ведома".

Женщина сказала, что ее сердце было "разбито", когда она узнала после их ареста, что Джамбазов уже полтора года состоял в отношениях с другой обвиняемой, косметологом Ваней Габеровой.

"Он предал меня", – сказала она суду и утверждала, что Джамбазов неоднократно давал ей указания относительно операций по слежке, которые в основном исходили от Русева и Марсалека, и настоящую цель которых ей никогда не объясняли должным образом.

Напомним, в прошлом году Королевская прокуратура Великобритании объявила обвинения двум мужчинам в помощи российской разведке, в частности в связи с вероятным поджогом предприятия, связанного с Украиной.