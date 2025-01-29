У литовському Каунасі сталася аварія з участю поліцейських, троє людей постраждали
Новини — Середа, 29 січня 2025, 14:30 —
У середу, 29 січня, у литовському місті Каунас сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої постраждали три людини, у тому числі двоє поліцейських.
Про це написав литовський мовник LRT, передає "Європейська правда".
Зазначається, що інцидент стався біля торгового центру "Мега" близько 12:18.
Спершу зіткнулися вантажівка та автомобіль. На місце прибув автомобіль поліції, однак у нього в'їхало чтеверте авто – VW Golf, яким керував чоловік 1984 року народження.
Внаслідок аварії постраждали водій автомобіля VW Golf та двоє жінок-поліцейських, яких негайно доставили до медичного закладу для надання необхідної допомоги.
Попередні дані вказують на те, що всі учасники ДТП були тверезими. Поліція продовжує розслідування причин інциденту.
В середині січня у ДТП з двома трамваями у Страсбурзі постраждали майже 70 людей.
25 січня у Молдові потрапив у ДТП автобус "Київ – Кишинів", внаслідок аварії постраждали двоє людей.
А 28 січня у польському місті Глівіце у Сілезькому воєводстві восьмеро людей постраждали у ДТП міського рейсового автобуса і трактора.