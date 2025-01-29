У литовському Каунасі сталася аварія з участю поліцейських, троє людей постраждали

У середу, 29 січня, у литовському місті Каунас сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої постраждали три людини, у тому числі двоє поліцейських.

Про це написав литовський мовник LRT, передає "Європейська правда".

Зазначається, що інцидент стався біля торгового центру "Мега" близько 12:18.

Спершу зіткнулися вантажівка та автомобіль. На місце прибув автомобіль поліції, однак у нього в'їхало чтеверте авто – VW Golf, яким керував чоловік 1984 року народження.

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Внаслідок аварії постраждали водій автомобіля VW Golf та двоє жінок-поліцейських, яких негайно доставили до медичного закладу для надання необхідної допомоги.

Попередні дані вказують на те, що всі учасники ДТП були тверезими. Поліція продовжує розслідування причин інциденту.

В середині січня у ДТП з двома трамваями у Страсбурзі постраждали майже 70 людей.

25 січня у Молдові потрапив у ДТП автобус "Київ – Кишинів", внаслідок аварії постраждали двоє людей.

А 28 січня у польському місті Глівіце у Сілезькому воєводстві восьмеро людей постраждали у ДТП міського рейсового автобуса і трактора.