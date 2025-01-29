В литовском Каунасе произошла авария с участием полицейских, три человека пострадали

В среду, 29 января, в литовском городе Каунас произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали три человека, в том числе двое полицейских.

Об этом написал литовский вещатель LRT, передает "Европейская правда".

Отмечается, что инцидент произошел возле торгового центра "Мега" около 12:18.

Сначала столкнулись грузовик и автомобиль. На место прибыл автомобиль полиции, однако в него въехало четвертое авто – VW Golf, которым управлял мужчина 1984 года рождения.

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В результате аварии пострадали водитель автомобиля VW Golf и две женщины-полицейских, которых немедленно доставили в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.

Предварительные данные указывают на то, что все участники ДТП были трезвыми. Полиция продолжает расследование причин инцидента.

В середине января в ДТП с двумя трамваями в Страсбурге пострадали почти 70 человек.

25 января в Молдове попал в ДТП автобус "Киев – Кишинев", в результате аварии пострадали два человека.

А 28 января в польском городе Гливице в Силезском воеводстве восемь человек пострадали в ДТП городского рейсового автобуса и трактора.