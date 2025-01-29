Суд ЕС отказал зятю Лаврова в снятии санкций

Суд Европейского Союза оставил в силе санкции в отношении предпринимателя Александра Винокурова, женатого на дочери министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.

Апелляция была отклонена решением от среды, 29 января, опубликованным на сайте суда, пишет "Европейская правда".

Глава компании Marathon Group и главный акционер сети "Магнит" просил судей признать поданный им иск о снятии санкций обоснованным.

Также он просил признать решение Совета ЕС о введении в отношении него ограничительных мер за действия, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, – неприменимым, обязав Совет ЕС оплатить все расходы и издержки, связанные с рассмотрением.

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В официальных документах ЕС Винокуров фигурирует как "предприниматель, занимающийся деятельностью в секторах экономики, обеспечивающих существенный источник дохода для правительства РФ".

Как указано в документе, основания для включения и сохранения имени заявителя в оспариваемых списках были следующие:

"[Заявитель] является российским бизнесменом с бизнес-интересами в сфере розничной торговли продуктами питания, фармацевтики, сельского хозяйства и инфраструктуры. Он занимает руководящие должности в инвестиционной компании Marat[h]on Group и крупнейшей российской сети розничной торговли продуктами питания "Магнит", – говорится в документе.

Также там отмечается, что он женат на Екатерине Винокуровой, дочери Сергея Лаврова, министра иностранных дел РФ.

А его отец – Семен Винокуров, который возглавлял унитарное российское предприятие "Столичные аптеки" и считается одним из ведущих предпринимателей в российской фармацевтической отрасли.

"Таким образом, [заявитель] имеет тесные связи с российским правительством и ведет активную деятельность в секторах экономики, которые являются существенным источником доходов для правительства Российской Федерации, ответственного за аннексию Крыма и дестабилизацию ситуации в Украине", – заявили в суде.

Также там отметили, что 24 февраля 2022 года, после начальных этапов российской агрессии против Украины, Винокуров вместе с 36 другими бизнесменами встретился с главой Кремля Владимиром Путиным и другими членами российского правительства, чтобы обсудить последствия выбора, который должен быть сделан в результате западных санкций.

"Тот факт, что его пригласили принять участие в этой встрече, свидетельствует о том, что он является частью ближайшего окружения Путина и что он поддерживает или осуществляет действия или политику, которые ставят под угрозу или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, а также стабильности и безопасности в Украине", – отметили в заявлении.

Там добавили, что это также подтверждается тесными личными связями между Винокуровым и Лавровым, "который несет ответственность за агрессию и политику, проводимую Россией, которая компрометирует или угрожает территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины".

Отметим, что члены семьи Лаврова, как и он сам, занесены в списки санкций Запада.

16 декабря Совет Европейского Союза принял 15-й пакет экономических и индивидуальных ограничительных мер против России, куда в частности вошли чиновники Северной Кореи и китайские поставщики комплектов для дронов.

Ранее в СМИ попали детали, что 16-й пакет санкций будет направлен на российский алюминий, агропродукцию, "теневой флот" танкеров, сжиженный газ и банковскую сферу.