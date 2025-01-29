Президент Фінляндії поки не бачить передумов для відкриття кордону з Росією

Президент Фінляндії Александр Стубб поки не бачить передумов для того, щоб обговорювати поновлення роботи сухопутних пунктів пропуску на кордоні з Росією.

Як повідомляє Yle, пише "Європейська правда", про це він сказав у коментарях ЗМІ під час поїздки до східного міста Лаппеенранта.

Стубб зазначив, що поки не відбулося якоїсь зміни обставин, що дозволяла би замислитися про відкриття фінсько-російського кордону.

"Ми все ще не бачили сигналів з боку Росії стосовно того, що якби ми відкрили кордони, то проблема з інструменталізованим використанням шукачів притулку не поновиться. Доки немає визначеності, важко говорити про відкриття кордону. Тут м’яч – на російській половині поля", – сказав президент Фінляндії.

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На брифінгу він зазначив також, що Західна Європа може дедалі частіше помічати "гібридну війну" Росії у різних проявах.

"Зараз дуже важливо, щоб ми, фіни, зберігали спокій", – зазначив він.

Раніше Стубб висловив впевненість, що Дональд Трамп не виведе США з НАТО.

Нагадаємо, сухопутний кордон Фінляндії з Росією майже безперервно закритий з 30 листопада 2023 року. Фінляндія пішла на такий крок для протидії штучній міграційній кризі, що почала розвиватися з літа 2023 року (про це – у статті "Фінляндія тримає оборону").

У квітні 2024 року фінський уряд, переглядаючи рішення, залишив кордон з Росією закритим на невизначений термін, а топдепутату, який висловився за відкриття кордону, після шквалу обурення довелось піти у відставку.