Президент Финляндии пока не видит условий для открытия границы с Россией

Президент Финляндии Александр Стубб пока не видит условий для того, чтобы обсуждать возобновление работы сухопутных пунктов пропуска на границе с Россией.

Как сообщает Yle, пишет "Европейская правда", об этом он сказал в комментариях СМИ во время поездки в восточный город Лаппеенранта.

Стубб отметил, что пока не произошло какого-то изменения обстоятельств, которое позволяло бы задуматься об открытии финско-российской границы.

"Мы все еще не видели сигналов со стороны России о том, что если бы мы открыли границы, то проблема с инструментализованным использованием искателей убежища не возобновится. Пока нет определенности, трудно говорить об открытии границы. Здесь мяч – на российской половине поля", – сказал президент Финляндии.

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На брифинге он отметил также, что Западная Европа может все чаще замечать "гибридную войну" России в различных проявлениях.

"Сейчас очень важно, чтобы мы, финны, сохраняли спокойствие", – отметил он.

Ранее Стубб выразил уверенность, что Дональд Трамп не выведет США из НАТО.

Напомним, сухопутная граница Финляндии с Россией почти непрерывно закрыта с 30 ноября 2023 года. Финляндия пошла на такой шаг для противодействия искусственному миграционному кризису, начавшему развиваться с лета 2023 года (об этом – в статье "Финляндия держит оборону").

В апреле 2024 года финское правительство, пересматривая решение, оставило границу с Россией закрытой на неопределенный срок, а топ-депутату, который высказался за открытие границы, после шквала возмущения пришлось уйти в отставку.