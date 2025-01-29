Норвежский террорист Брейвик снова не смог обжаловать условия содержания

Апелляционный суд Боргартинга – один из шести апелляционных судов Норвегии – отклонил иск осужденного террориста Андерса Брейвика, где тот жаловался на нарушение его прав из-за условий содержания.

Об этом передает "Европейская правда" со ссылкой на NRK.

В своем решении в среду, 29 января, апелляционный суд Норвегии решил отклонить жалобу Брейвика на условия содержания.

Апелляция была подана после того, как иск террориста отклонил суд первой инстанции в Осло в декабре 2024 года.

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Напомним, Брейвик в июле 2011 года взорвал бомбу возле правительственных учреждений в Осло, убив восемь человек, а затем застрелил еще 69 человек, преимущественно подростков, в летнем лагере на острове Утойя.

В 2012 году его приговорили к 21 году заключения, срок которого может быть продлен до тех пор, пока он будет считаться угрозой.

С момента вынесения приговора Андерс Брейвик находился в тюрьме Телемарка, а с 2022 года – Рингерике в коридоре, отделенном от других заключенных решеткой, где для него обустроили комплекс со спортзалом, спальней, рабочим кабинетом и местом для общения с посетителями, просмотра телевидения и игры в видеоигры.

С тех пор как Брейвик впервые пожаловался на условия содержания в тюрьме, в его камере заменили домашних животных: вместо волнистых попугаев поместили морских свинок, а на стенах появились картины природы.

Параллельно террорист уже дважды подавал ходатайство об условно-досрочном освобождении – в 2022 и 2024 годах – и дважды проигрывал суды.